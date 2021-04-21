Организаторов и работников Петербургского международного экономического форума вакцинируют от коронавируса

В Петербурге проводится вакцинация от COVID-19 организаторов и персонала ПМЭФ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в среду, 21 апреля 2021 года, началась вакцинация от коронавируса организаторов, а также персонала Международного экономического форума, который пройдет этим летом. В Смольном отметили, что такая подготовка позвонил сформировать иммунитет к началу форума.

- Для централизованной иммунизации выделено 17 прививочных пунктов в поликлиниках, а также 14 мобильных пунктов. Всего планируется вакцинировать более двух тысяч сотрудников из 54 организаций, участвующих в подготовке к ПМЭФ, - отметил вице-губернатор Олег Эргашев.

На данный момент первым компонентом вакцины привились уже более 230 человек.

Добавим, что около 200 организаций обеспечивают иммунизацию сотрудников от COVID-19 самостоятельно. В случае необходимости для них предусмотрены еще 10 прививочных пунктов.