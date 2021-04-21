Спикер ЗакСа Петербурга прокомментировал послание президента России Федеральному собранию

Важная часть послания - поддержка семьи и рождаемости. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В нем было много моментов о решении социальных проблем, которые есть в обществе и мерах поддержки.

- Пособия для одиноких родителей и малообеспеченных будущих матерей, стопроцентная оплата больничного листа для родителей, воспитывающих маленьких детей, уже в ближайшие годы создадут мультипликативный эффект в сфере демографии. Рождаемость повышается там, где есть твердая уверенность в завтрашнем дне. Особенно важно, что речь идет о целостной системе мер поддержки семей с детьми, которая должна свести для них к минимуму угрозу бедности, - отметил председатель парламента.

Также спикер ЗакСа остановился на мерах поддержки талантливой молодежи, на подготовке научных, инженерных и технических кадров, а также выделение средств на фундаментальные научные исследования и запуске инновационных программ.