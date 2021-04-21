Военная и уборочная техника собралась на Дворцовой площади Петербурга 21 апреля

Уборочная и военная техника появилась на Дворцовой площади Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

В самом центре Санкт-Петербурга на Дворцовой площади в среду, 21 апреля 2021 года, собралось много военной и уборочной техники. По периметру самой площади еще с утра установлены ограждения, однако проход они полностью не перекрывают, лишь ограничивают.

- Силовики, находящиеся на площади, говорят, что ничего особенного не происходит. Идет разводка личного состава перед репетицией парада, - передает с Дворцовой площади корреспондент "Комсомольской Правды".

Она частично мешает проходу пешеходов, но полностью ничего не перекрывает Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Напомним, что утром здесь проходила вторая по счету репетиция военного оркестра, который готовится к выступлению на параде Победы 9 мая.

Однако такое скопление техники связано не только с репетицией. В социальных сетях появилась информация о том, что вечером в городе планируется несанкционированная акция. Как рассказали сами водители уборочных машин - возможны перекрытия дорог, однако конкретики пока никакой нет.