Пробки в 8 баллов сковали Петербург вечером 21 апреля

Жесткие пробки сковали Петербург вечером 21 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге вечером 21 апреля 2021 года наблюдаются большие пробки. К 17 часам уровень затора по всему городу достиг 8 баллов: автомобилисты стоят в центре города, на КАД и в спальных районах.

- В Санкт-Петербурге 8 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время в среду. Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайшие 2 часа, - предупредил сервис "Яндекс".

Одна из самых длинных пробок на данный момент на КАД. Стоит внутренняя сторона кольцевой от Шафировского проспекта до Колтушского шоссе - это более 7 километров.

Жестко стоит шоссе Революции и Рябовское шоссе. Там плотность движения оценивается в 9 баллов.

Также сложные ситуации наблюдаются на Садовой улице, Невском проспекте, в районе Московского вокзала, а также по Каменностровскому проспекту в сторону Черной речки.