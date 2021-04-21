Две полосы движения закроют на КАД с 22 по 27 апреля

На участке внутреннего кольца КАД между развязками с проспектом Энгельса и проспектом Культуры перекроют две полосы движения Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Внимание, автомобилисты. На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга продолжаются интенсивные работы по ремонту трассы. Так, с 22 апреля 2021 года запланированы очередные перекрытия дороги. На неделю на севере кольцевой будет закрыто две полосы движения по внутренней стороне трассы.

- В связи с производством работ по ликвидации колейности проезжей части между развязками с проспектом Энгельса и Культуры с 22 по 27 апреля 2021 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта вторая и третья полосы, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Добавим, что в этой части КАД всего три полосы движения. По первой, которая будет открыта ля проезда, на время работ ограничат скорость движения до 50 километров в час. Все работы будут вестись в круглосуточном режиме.