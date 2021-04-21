ОМОН и полиция перекрыли Дворцовую площадь вечером 21 апреля

Силовики закрыли Дворцовую площадь в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечером в среду, 21 апреля 2021 года, сотрудники ОМОН и полиции полностью закрыли проход на Дворцовую площадь Санкт-Петербурга. Сначала силовики перекрыли проход он Невского проспекта к площади через арку Главного штаба, а к 18:30 часов и вовсе оцепили весь Эрмитаж кругом.

- Дворцовая закрыта на вход. Людей разворачивают. Пускают только тех, кто там живет или работает, - рассказал с места событий журналист "КП-Петербург".

Пройти на площадь могут только люди, которые работаю в музее, либо в магазинах рядом Фото: Артем КИЛЬКИН

Такие меры приняли силовики в связи с намечающимися несанкционированными митингами. В социальных сетях прошла информация о том, что они пройдут в Северной столице вечером.

- Движение от Дворцового моста затруднено. Спецтехника занимает две полосы дороги, справа и слева. Скапливается пробка. Дворцовая полностью оцеплена.

Кроме того, полицейские ограждения стоят по Невскому проспекту, Гороховой улице. Там же можно заметить много автомобилей полиции, Росгвардии, ОМОНа. На данный момент участников незаконной акции на улицах не заметно.