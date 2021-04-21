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Здоровье21 апреля 2021 19:00

Количество госпитализаций выросло на 9% за неделю в Санкт-Петербурге

Вместе с этим число больных коронавирусом уменьшилось, но только на 2%
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге за неделю выросло на 9% число госпитализаций больных с коронавирусом и пневмонией.

В Петербурге за неделю выросло на 9% число госпитализаций больных с коронавирусом и пневмонией.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суточное количество госпитализаций больных с коронавирусом и пневмонией в Санкт-Петербурге выросло на 9,12% по сравнению с прошлой средой. Как следует из данных городского Межведомственного совета по борьбе с COVID-19, 14 апреля в стационары отправились 274 человека, а теперь, 21-го числа, - 299. За этот же период количество зараженных инфекцией увеличилось незначительно, только на 2,44%.

- В стационарах развернуто 5248 коек. Из них свободны 1 094, что составляет 20,8% от общего числа мест для коронавирусных больных. Доля тяжелобольных сейчас составляет 28%. На ИВЛ находятся 154 пациента, - сообщается в свежем отчете экспертного совета при Смольном.

Власти продолжают просить петербуржцев активнее вакцинироваться из-за неустойчивого спада второй волны пандемии.

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