Суд отправил под домашний арест сотрудника Смольного, обвиняемого во взятке в виде «Мерседеса»

В Петербурге судят сотрудника Смольного, обвиняемого во взятке и излишней помощи рекламной компании. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге суд отправил под домашний арест сотрудника комитета по печати Смольного, которого обвиняют в получении взятки в виде люксового автомобиля Mercedes Benz B-Class B 220 d. Как считает следствие, Степан Пичугин, будучи начальником отдела государственных услуг, «сдружился» с одной из компаний и помогал ей в выдаче разрешений на установку и размещений рекламы на улицах Северной столицы. Предприниматели же в ответ отблагодарили ему машиной стоимостью в 5,5 млн рублей.

- По версии СК, обвиняемый обеспечивал привилегированное положение компании ООО «Империя», в том числе давал указания принимать полученные посредством электронной почты заявления на выдачу разрешений от имени ООО «Венера», ООО «Верона», ООО «Винтаж», ООО «Герц», ООО «Мармарис» и пр. без личного приема заявителей, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Следствие просило заключить Пичугина в СИЗО из-за возможного давления на свидетелей, но суд решил ограничиться пребыванием дома под замком на срок по 14 июня 2021 года.