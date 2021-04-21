Суд арестовал двух мужчин по обвинению в жестоком убийстве бизнесмена в Петербурге

Суд отправил в СИЗО двух мужчин, обвиняемых в убийстве бизнесмена на парковке в Петербурге. Фото: пресс-служба судов СПб

В Санкт-Петербурге суд отправил в СИЗО двух мужчин, обвиняемых в жестоком убийстве бизнесмена. Напомним, с предпринимателем расправились прямо на парковке. Жену убитого связали, а квартиру ограбили. Сумма украденного составила около 600 тысяч рублей.

- 20 апреля обоим обвиняемым предъявили обвинение. Первый из них, по фамилии Алборов оставил вопрос о мере пресечения на усмотрение суда. Второй, Лагиев, просил домашний арест. Суд арестовал обоих по 1 июля 2021 года. Свою вину они признали частично, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что жену убитого бизнесмена злоумышленники оставили в живых. Им грозит не один год лишения свободы по уголовным статьям за убийство и разбой.