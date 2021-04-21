Протестующий напоролся на острый штырь забора, убегая от ОМОНа

Мужчина проткнул живот штырем забора, убегая от силовиков в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге один из участников незаконной акции протеста случайно напоролся на острейший штырь забора в момент побега от ОМОНа. Напомним, «прогулка» завершилась к 22:00. МВД насчитало около 4,5 тысячи участников несанкционированного митинга. Люди успели пройти Мариинский дворец, Исаакиевский собор, Сенную площадь и закончили акцию у ТЮЗа.

Протестующего передали в руки "скорой". Фото: Артем КИЛЬКИН

Не обошлось и без массовых задержаний. Фотокорреспондент «КП» стал свидетелем того, как один из протестующих чуть не убил себя, упав на острое ограждение.

- Мужчина напоролся на штырь забора, когда убегал от ОМОНа. Задерживать не стали, ему оказали первую помощь и вызвали на место скорую. Это произошло в районе ТЮЗа, - сообщил корреспондент «КП-Петербург».