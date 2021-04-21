Спасатели МЧС потушили пожар повышенной сложности в особняке на Крестовском проспекте

Мощный пожар произошел в реконструируемом особняке на Крестовском проспекте в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Спасатели МЧС потушили мощный пожар, вспыхнувший в доме №4 на Крестовском проспекте в Санкт-Петербурге. Огонь в особняке, который находится на реконструкции, заметили в 21:50. Пожарные оперативно прибыли на место и установили, что пламя охватило первый этаж здания. Огонь грозил распространится дальше.

- Пожару присвоили повышенный ранг сложности. В 22:23 удалось локализовать огонь. На первом этаже выгорела обстановка на площади 60 квадратных метров. В 22:42 огонь потушили. К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники и 35 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Добавим, что пострадавших в пожаре нет, насколько известно спасателям.