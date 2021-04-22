Семак не ждет легкой победы «Зенита» в матче с «Ротором»

Семак сделал прогноз на грядущую игру "Зенита" с "Ротором". Фото: ФК "Зенит"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Ротором» в рамках очередного тура чемпионата России. Напомним, сине-бело-голубые обходят ближайшего преследователя, «Локомотив», на шесть очков и несутся на всех порах к третьему подряд «золоту». Следующий соперник – «Ротор», который в последних шести играх не забил ни одного мяча.

- При новом тренере они не забили, но при этом играли достаточно хорошо, при том, что матчи были с нашими лидерами – и с «Локомотивом», и с ЦСКА, и с «Динамо». Были моменты, когда игра могла сложиться по-другому, все матчи были напряженными. Легко не будет — это точно. «Ротор» будет сражаться в каждом моменте, в каждом единоборстве, чтобы набрать очки в матче с нами, - сказал Семак в интервью пресс-службе «Зенита».

Напомним, в игре не примет участие капитан петербургского клуба, хорватский защитник Деян Ловрен, продолжающий тренироваться индивидуально после травмы.