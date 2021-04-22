Последние новости в Санкт-Петербурге на 22 апреля 2021 года: Новая незаконная акция протеста и массовые задержания

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на утро 22 апреля 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала все главные и последние новости в Санкт-Петербурге на утро четверга, 22 апреля 2021 года. Дочь главного нефролога Северной столицы, обвиненного в убийстве жены 11-летней давности, впервые дала интервью. Девушка призналась, что всегда думала, что мать похитили, либо она потеряла память и живет своей жизнью. Дочь шокирована арестом отца и защищает его.

Смольный размышляет над тем, чтобы сделать речные трамвайчики полноценным общественным транспортом. Проект крайне амбициозный, его подробности нам рассказали в комитете по туризму. Не исключается и водный «Подорожник». Если все звезды сойдутся, то есть шанс поездить на «речных автобусах» уже в 2022 году.

Куда без погоды – «КП» узнала, что ждать от грядущих дней в Северной столице. На выходных в город придут холодные воздушные массы, поэтому температура воздуха не поднимется выше 12 градусов по Цельсию. Тепло стоит ожидать разве что в мае.

И, безусловно, главная тема прошедшего дня – четвертая в 2021 году незаконная акция протеста. «Комсомолка» собрала все о митинге в отдельном материале. Толпа численностью около 4,5 тысячи человек прошла по нескольким крупным точкам центра города. Не обошлось без массовых задержаний, перекрытий дорог и закрытия станций метро.