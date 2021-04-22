До +15 градусов и без осадков обещают в Петербурге 22 апреля

Четверг будет ясным и теплым. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прогноз синоптиков не сбылся, но это к лучшему. 22 апреля в Петербурге не будет дождей, зато из-за облаков выглянет солнце. Воздух прогреется существенно сильнее вчерашнего, а температура достигнет +15 градусов.

- Днем ожидается без существенных осадков. Ветер южных направлений, слабый. Температура воздуха составит +13…+15 градусов. Атмосферное давление не изменится после ночного понижения.

На 7:45 утра в Петербурге ясно и безветренно. Контрольные термометры гидрометцентра показывают +3,5 градуса. Давление составляет 752,7 мм ртутного столба. Влажность достигает 86%.

На пятницу прогноз все еще обещает дождь, однако все еще может измениться.