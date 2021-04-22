Почти 2,5 тысячи жуков изъяли на границе с Финляндией

12 коробок с жуками задержали на таможне. Фото: СЗТУ

Почти 2,5 тысячи насекомых нашли таможенники у пассажира автобуса, ехавшего из России в Финляндию. Мужчина, проходивший пограничный контроль по зеленому коридору, уверял, что это – его личная коллекция, однако бдительные стражи рубежей не поверили ему и жучков изъяли.

- В результате таможенного досмотра установлено, что в чемодане среди личных вещей находятся микропробирки с заспиртованными жуками и деревянные коробки с засушенными жуками. Общее количество перемещаемых насекомых составило 2388 штук, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Пассажир уверял, что везет энтомологический материал для изучения в лабораториях в разных городах Европы. Таможенники посчитали, что собрание насекомых в таком случае не может быть грузом для личного пользования.

Коллекцию жуков оценили в 320 тысяч рублей. Решение об изъятии груза или возвращения его владельцу примет суд. Кроме того мужчине грозит штраф.