Мошенники обманули петербургского пенсионера, взяв с него деньги за замену электропроводки

Полицейские поймали молодых мошенников, обманувших пенсионера. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургские полицейские задержали двоих приезжих мошенников, которые обманули пожилого жителя Купчино на 53 тысячи рублей. Злоумышленники взяли с мужчины деньги за якобы замену электропроводки, которую делать никто не собирался.

- В полицию обратилась социальный работник: ее 84-летний подопечный рассказал о том, что 12 апреля к нему в квартиру на улице Белы Куна, где он проживает со своей дочерью-инвалидом, пришла неизвестная женщина. Она преставилась «главным инженером дома» и предложила за 100 тысяч рублей произвести замену электросетей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобалсти.

Таких денег у пенсионера не оказалось и ему сделали «скидку», взяв всю наличность – 53 тысячи рублей.

Вскоре после обращения стражи порядка нашли и задержали двоих подозреваемых. Ими оказались ранее судимые приезжие: 26-летняя уроженка Читинской области и 27-летний мужчина из Владивостока.

По статье «Мошенничество» им грозит до четырех лет тюрьмы.