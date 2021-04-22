Короткая волна тепла пришла в Петербург

Четверг будет теплым и погожим. Фото: Олег ЗОЛОТО

Неожиданное тепло вместо похолодания пришло в Петербург. Несмотря на прошлые прогнозы о падении температуры, дождях и даже снеге, природа подарила жителям Северной столицы еще один погожий день.

- Санкт-Петербург: короткая волна тепла. 22 апреля погодные условия будут определяться теплым сектором циклона. Это станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами пройдут небольшие дожди, а температурный фон заметно подрастет, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Впрочем, петербургский гидрометцентр особых осадков не обещает. А в чем согласны синоптики и метеорологи, так это в температуре на четверг. В городе она составит +13…+15, а по Ленобласти +11…+16 градусов.

Однако уже в пятницу станет немного прохладнее и снова пойдут дожди.