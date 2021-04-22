Только 5% россиян готовы приехать в Петербург в отпуск

Не более 5% россиян готовы приехать в Петербург во время летнего отпуска. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Только 5% опрошенных россиян собираются приехать в Петербург этим летом. Но причина столь малого количества не в том, что город им не нравится, а в отсутствии возможности. Большая часть сограждан вместо отпуска будет работать.

- Второй год подряд россиянам приходится планировать свои летние отпуска в условиях коронавирусных ограничений и закрытых границ. 6% опрошенных летом собираются отдохнуть в Крыму, 5% — в Краснодарском крае, 1% — в Калининградской области. В другие путешествия по России отправятся 5% респондентов — в комментариях называли такие направления, как озеро Байкал, Алтайский край, Карелия, Москва, Санкт-Петербург, - сообщает пресс-служба сервиса SuperJob, специалисты которого провели исследование.

При этом закрытую для туристов Турцию будут ждать 3%, в другие открытые страны поедут 4% опрошенных. Дома отдохнут 18% россиян, на даче или в деревне – 10%. А 28% печально сообщили, что отпуска в этом году у них не предвидится.

Всего в опросе приняли участие около трех тысяч человек из 471 населенного пункта России.