16 школ и поликлинику «заминировали» в Петербурге

Полиция искала бомбы в школах и поликлинике Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

16 школ и гимназий Петербурга, а также поликлинику «заминировал» неизвестный злоумышленник, разославший письма с угрозами по электронной почте. В них говорилось о том, что система безопасности не выдержала «хитрых намерений» и все вскоре взлетит в воздух.

- Предостерегаю, я запустил скрытных жучков со скрытой камерой и я смогу увидеть, если вы попытаетесь деактивировать мои устройства, - говорилось в тексте послания (орфография сохранена).

Специалисты проверили все учебные заведения и больницу, но никаких взрывных устройств не нашли. Искать бомбы пришлось и в отделениях политической партии, а также в администрациях Кировского, Адмиралтейского и Калининского районов Петербурга, куда также поступили угрозы.

Всего были эвакуированы сотни человек, никто не пострадал. «Минера» ищут.