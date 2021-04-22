В Петербурге возбудили уголовное дело на мужчину за призыв к массовым беспорядкам и поджогам

Уголовное дело за призыв к массовым беспорядкам возбудили в Петербурге / Фото: СК СПб

В четверг, 22 апреля 2021 года, следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело на 36-летнего уроженца Смоленской области по статье о призывах к к массовым беспорядкам, участию в них, а также призывы к насилию над гражданами. По версии следствия, мужчина распространял свою идею в мессенджерах.

- С 6 по 7 февраля в одном из мессенджеров появилась аудиозапись, в которой содержались призывы к проведению массовых беспорядков на территории России, участию в них, а также призывы к насилию над гражданами, которое должно было сопровождаться поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, оказанию вооруженного сопротивления представителям власти, - рассказали в комитете.

Оперативники установили, что аудиозапись публиковал 36-летний мужчина. Сейчас он задержан.

На данный момент полиция продолжает расследование. Также решается вопрос о предъявлении обвинения и мере пресечения.