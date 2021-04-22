Рост числа обследований на коронавирус произошел в Петербурге 22 апреля

Более 23 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Буквально за сутки в Санкт-Петербурге произошел большой рост числа желающих обследоваться на коронавирус. Если днем ранее тестирование прошли 16,6 тысяч человек, то на четверг, 22 апреля 2021 года, их оказалось более 23 тысяч.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23651 человека. Обработан 13791 вызов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации Северной столицы.

Также комитет по здравоохранению накануне представил последние данные о том, как протекает пандемия. Отмечается, что суточное количество госпитализаций больных с коронавирусом и пневмонией в Санкт-Петербурге выросло на 9,12 процентов по сравнению с прошлой средой. При этом, количество зараженных инфекцией увеличилось на 2,44 процента.