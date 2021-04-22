В ЦИК раскритиковали формирование избиркома в Петербурге

ЦИК считает, что в Петербурге «умышленно дразнят общественное мнение» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Центральной избирательной комиссии России раскритиковали формирование избиркома в Санкт-Петербурге. Во время заседания глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что на ТИКи Северной столицы поступают жалобы. Об этом пишет в четверг, 22 апреля 2021 года, газета "Петербургский дневник".

- В Петербурге умышленно дразнят общественное мнение, - заявил заместитель главы ЦИК Николай Булаев.

Он отметил, что кандидаты избиркома будут работать и на выборах в городской парламент, и на выборах в Государственную думу в 2021 году, и на выборах губернатора в 2024 году. Однако почти все уже ранее входили в состав комиссии. Булаев отметил, что он не понимает, почему на места предлагают людей с "такой" репутацией. Но какой именно, он не пояснил.

Сама же Памфилова заявила, что не видит по территориальным избиркомам Петербурга желания "оздоровить" комиссии.