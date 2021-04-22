На КАД между развязками с Красносельским и Ропшинским шоссе перекроют две полосы движения

"Бутылочное горлышко" появится на КАД на восемь дней. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

На восемь дней, с 22 по 30 апреля, ограничивается движение транспорта по внутреннему кольцу КАД на участке между развязками с Красносельским и Ропшинским шоссе. Для устранения образовавшейся колейности здесь перекроют две полосы движения.

- В связи с производством работ будут перекрыты для движения автомобильного транспорта вторая и третья полосы, а по оставшейся первой полосе вводится ограничение скоростного режима до 50 км/ч, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Учитывая, что проезд со сниженной скоростью будет возможен только по одной полосе, неизбежно образование «бутылочного горлышка» и, как следствие, сильных пробок.

Всего за лето 2021 года на КАД будут отремонтированы 44 участка общей длиной в 80 километров.