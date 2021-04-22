Три этажа жилого дома загорелись в Петербурге

Мощный пожар произошел на трех этажах в жилом доме Петербурга Фото: принтскрин видео.

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошел серьезный пожар. Утром в четверг, 22 апреля 2021 года, в пятиэтажном доме номер 32, корпус, по Софийской улице загорелись сразу три верхних этажа. На место немедленно отправилась бригада спасателей.

- В жилом здании происходит горение на 3, 4 и 5 этажах .Из-за угрозы распространения огня в 10:46 пожару присвоен номер 1БИС, - рассказали в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Для тушения пожара к дому приехали 11 единиц специальной техники и 48 человек личного состава МЧС Северной столицы. Спустя час ранг возгорания был понижен, а сам огонь локализован.

Оказалось, что в одной из двухкомнатных квартир выгорела комната площадью в 30 квадратных метров, а также пять "квадратов" коридора. Также из квартиры спасатели эвакуировали двух человек. Об их состоянии на данный момент ничего не сообщается.