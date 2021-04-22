Петербуржец торговал певчими птицами в Сампсониевском саду

Редкий клест продавался с рук как певчая птица. Фото: Северо-Западное межрегиональное Управление Росприроднадзора

Сотрудники Северо-Западного управления Росприроднадзора привлекли к ответственности жителя Петербурга, который торговал певчими птицами прямо в Сампсониевском саду. В клетках сидели снегири, овсянки, зяблики, чижи и даже редкий клест.

- По факту нарушения правил пользования объектами животного мира на 40 тысяч рублей оштрафован мужчина, пытавшийся незаконно сбыть 18 певчих птиц, - сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Сумма сложилась из ущерба, нанесенного дикой природе. При этом каждая из продававшихся птиц стоила не менее 3-5 тысяч рублей. Самым ценным был клест, которых в Петербурге и Ленобласти водится три вида.

В итоге все пернатые были выпущены на свободу в парке Лесотехнической академии.