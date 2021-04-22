Группу лже-банкиров, выманивавших деньги пенсионеров, поймали в Петербурге

Полиция задержала 13 человек, подозреваемых в мошенничестве. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оперативники полицейского главка, при поддержке Росгвардии, нашли и задержали 13 мужчин и женщин, которых подозревают в серии мошенничеств. Злоумышленники звонили на мобильные телефоны жителям города и области, представлялись сотрудниками банка и предлагали обезопасить деньги, переведя их на другие счета. В итоге люди лишались сумм вплоть до 1,5 миллиона рублей.

- Организованная группа имела четкое структурное построение, часть злоумышленников занималась обзвоном граждан, другая – обналичиванием похищенных средств, отдельная группа занималась координацией деятельности по переводу денег в криптовалюту и их дальнейшей легализации, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Основной офис мошенников был на проспекте Космонавтов, но часть подельников работала в Москве. Для обзвона они использовали украденные базы данных клиентов банков, поэтому знали из номера телефонов и суммы на счетах.

Жертвами в основном были пенсионеры, причем и из другого региона – Пермского края.