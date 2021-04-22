Менее 700 человек заболели и 35 умерли от коронавируса в Петербурге на 22 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал свежие данные по ситуации с пандемией в Санкт-Петербурге на утром четверга, 22 апреля 2021 года. Так, за последние сутки в городе выявили 682 случая заражения. При этом, число обследований накануне было более 23,6 тысяч.

- За сутки также в Петербурге выздоровели 906 человек, скончались 35 пациентов, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу.

Последние данные по коронавиру в Петербурге на 22 апреля 2021 года

Пандемия в Петербурге проходит без особых изменений уже месяц: рост заболевания не наблюдается, ровно как и значительного снижения. Смертность тоже остается на одном уровне. Всего за время эпидемии в Северной столице заболели 410 074 человека, умерли 12 941 и выздоровели 366 806 пациентов.

В городских больницах развернуто 5248 коек. Из них свободны 1 094, что составляет 20,8% от общего числа мест для коронавирусных больных. Доля тяжелобольных сейчас составляет 28%.

Что касается Ленинградской области, но там за все время заболели 41 896 человек (+88 за сутки), умерли – 1109 (+8), выздоровели 39 215 (+84).