Петербуржцы получат денежные премии за охрану общественного порядка

Петербуржцы получат премию городского правительства за охрану общественного порядка Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Санкт-Петербурга получат денежные премии от правительства города за охрану общественного порядка. Соответствующее постановление губернатор Александр Беглов подписал в четверг, 22 апреля 2021 года. Уже известно, что награды получат 50 человек.

- В 2021 году награды получат 50 человек. Размер премии – 24000 рублей каждому, - рассказали в администрации Северной столицы.

Отбор претендентов на вознаграждение прошел еще в феврале этого года. Премию присуждают тем горожанам, которые активно проявляли себя в мероприятиях по профилактике правонарушений, помогали сотрудникам полиции задерживать нарушителей, а также охраняли общественный порядок в общественных местах и во время массовых мероприятий в Северной столице.

Отметим, что имена героев Смольный пока что не назвал.