Полиция нашла майнинговую ферму у фигуранта дела о перекрытии дорог в Петербурге во время незаконной акции 31 января

Полиция обнаружила майнинговую ферму в ходе обыска у фигуранта уголовного дела о воспрепятствовании движению транспорта в центре Петербурга Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция провела обыски у одного из фигурантов уголовного дела о перекрытии дорог в центре города во время незаконной акции, прошедшей 31 января 2021 года. Так, сотрудники центра "Э" утром 21 апреля наведались домой к 22-летнему петербуржцу, проживающему в коммунальной квартире дома на Среднеохтинском проспекте.

- Полицейские обнаружили в комнате подозреваемого подпольную майниговую ферму. О ферме по добыче криптовалюты, функционирующей по соседству, никто из жильцов не знал, хоть порой достаточно высокие счета за электроэнергию вызывали у них удивление, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Когда полицейские пришли в коммуналку, там парня не было. Позже его нашли и передали в руки следственного комитета. Оперативники полагают, что он не только помогал перекрывать движение по главным улицам в городе, но еще причастен к нападению на сотрудников полиции и ОМОН во время акции на Пионерской площади.

Сейчас дело возбуждено по статье 267 УК РФ. По ней виновному максимально может грозить до года колонии.