Суд оставил под арестом главного нефролога Петербурга, подозреваемого в убийстве и расчленении пропавшей жены

Александра Земченкова оставили под арестом. Фото: источник "КП-Петербург".

Городской суд Санкт-Петербурга рассмотрел апелляцию. Адвокатов Александра Земченкова, бывшего главного нефролога города, которого обвиняют в убийстве и расчленении жены, пропавшей несколько лет назад.

- Сторона защиты просила постановление суда отменить, избрать Земченкову иную меру.Сторона обвинения во мнении разошлась: адвокат потерпевшего (семью представляет Александр Почуев, экс-адвокат историка Олега Соколова – прим.ред.) поддержал сторону защиты. Просил, как крайнюю меру, домашний арест. Прокурор просил отказать в удовлетворении жалобы, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В итоге судья в удовлетворении требований защиты отказал и решение районного суда оставлено без изменений.