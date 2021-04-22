Реставрация фасада Благовещенской церкви в лавре Петербурга закончится к 1 сентября

Завершить реставрацию фасадов Благовещенской церкви Александро-Невской лавры планируется к 1 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Фасады Благовещенской церкви, распложенной в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга, отреставрируют к 1 сентября. Такое распоряжение дал губернатор Александр Беглов в четверг, 22 апреля 2021 года, во время осмотра храма, который станет одним из главных объектов в подготовке к празднованию 800-летия святого князя Александра Невского.

- Торжества на берегах Невы станут центральным событием празднования. Мы должны достойно провести все запланированные мероприятия, – сказал он.

Храм долгое время принадлежал городскому музею и только в этом году был передан Русской православной церкви.

Добавим, что в 2020 году была завершена реставрация Подпорной стены восточного двора и ограды с воротами. В этом году необходимо также завершить реставрацию семинарского корпуса и ворот восточного двора.

- Общими усилиями нам предстоит продолжить реставрацию уникальных памятников Александро-Невской лавры, сделать все для сохранения объектов культурного наследия, – подчеркнул губернатор.