Смольный ответит за 10 лет ожидания шумозащиты на Пулковском шоссе

На начало апреля шумозащитные экраны микрорайона «Цветочный питомник» выглядели так. Фото: Аппарат депутата Алексея Макарова

Депутаты во главе с председателем ЗакСа Вячеславом Макаровым единогласно поддержали запрос его однофамильца, Алексея Макарова, в адрес губернатор Петербурга. Парламентарий требует у Смольного ответа за пятилетнюю задержку с шумозащитой на Пулковском шоссе.

– Ко мне обратились жители микрорайона «Цветочный питомник» (Пулковское шоссе, 89-105) по вопросу устройства шумозащитных экранов вдоль многоквартирного дома №105, – пишет депутат.

Работы по реконструкции этого участка трассы М-20 «Петербург – Киев» завершились аж в 2010 году, а спустя еще пять лет прокуратура через суд обязала Дирекцию транспортного строительства защитить народ от свиста машин. На это дали три месяца. Но экраны так и не появились. Впрочем, за последние пять лет ведомство успело разработать проект и, по данным аппарата вице-губернатора Максима Соколова, приступить к работам.

Их окончание намечено на июль 2021-го. Впрочем, жители микрорайона сомневаются, что дорожники успеют в срок: по данным Макарова, работы фактически приостановлены.