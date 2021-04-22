Первая партия вакцины "КовиВак" поступила в Ленинградскую область

В Ленинградскую область поступила первая партия вакцины "КовиВак" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградскую область в четверг, 22 апреля 2021 года, поступила первая партия новой вакцины от коронавируса "КовиВак", разработанной в центре Чумакова. В администрации рассказали, что на данный момент приехало более 1,5 тысячи комплектов.

- Поступила первая партия вакцины "КовиВак" в количестве 1560 комплектов. Вакцина содержит убитый цельный коронавирус, - пояснили в администрации 47-го региона.

Вакцинация препаратом проходит по аналогии со "Спутником V" - в два этапа с интервалом в две недели. Иммунитет у пациента появляется спустя две недели после второй прививки.

В Петербурге постоянные поставки "КовиВак" ожидают в мае. Сейчас в Северной столице все желающие могут привиться двумя видами доступной вакцины: "Спутник V" или "ЭпиВакКорона". На данный момент в городе привились уже более 500 тысяч человек.