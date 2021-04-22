ЗакС поддержал инициативу о запрете сайтов с ядами и стероидами

Инициативу уже предварительно поддержали на федеральном уровне. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Последнее, третье, чтение прошла на региональном уровне поправка в федеральный закон, подготовленная петербургскими депутатами, которая поможет в блокировке опасных сайтов. Речь идет о ресурсах с информацией о местах продажи, способах употребления и изготовления сильнодействующих и ядовитых веществ.

– Это инструмент, с помощью которого правоохранители смогли бы эффективно, законно и оперативно блокировать работу таких сайтов, – объяснил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. – Это крайне важно, прежде всего, для подрастающего поколения.

Поправка изменит федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», добавив сомнительные сайты в Единый федеральный реестр. Цель – устранить правовой пробел: на сегодня блокировать подобные порталы быстро стражи порядка не могут. В результате теневые торговцы запрещенными веществами уходят от ответственности и продолжают свое темное дело.

Инициативу уже предварительно поддержали на федеральном уровне.