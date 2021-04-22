Пациента зарезали в психоневрологическом интернате в Ленобласти

Пациент психдиспансера погиб в драке с собутыльником. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи регионального управления СК по Ленинградской области разбираются в обстоятельствах поножовщины, жертвой которой стал пациент психоневрологического интерната, расположенного в Волховском районе.

- 21 апреля 2021 года в коридоре здания ЛОГБУ «Волховский психоневрологический интернат» было обнаружено тело мужчины 1980 года рождения с признаками насильственной смерти, - сообщает пресс-служба Следсвенного комитета.

По факту преступления было возбуждено дело по статье «Убийство». А вскоре был найден и подозщреваемый. Им оказался 53-летний мужчина. Следователи усановили, что он выпивал с погибшим.

В какой-то момент между собутыльниками возникла ссора и старший из них ранил младшего ножом. Одного точного удара хватило, чтобы человек погиб.

Сейчас убийца задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Если врачи признают его вменяемым.