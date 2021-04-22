Судимого за убийство петербуржца заподозрили в изнасиловании дочери своей сожительницы

Петербурженка обвинила сожителя в изнасиловании ее дочери Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция проверяет заявление об изнасиловании ребенка мужчиной, который ранее уже сидел в тюрьме, в том числе за убийство. О надругательстве над девочкой рассказала ее мать. Женщина позвонила в главное управление МВД вечером 21 апреля 2021 года и рассказала, что ее сожитель только что изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь.

- Женщина рассказала, что надругательство произошло в 16:50 часов 21 апреля в квартире дома по улице Красного флота в Ломоносове, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Наряд полиции сразу же приехал на место и задержал 40-летнего подозреваемого. Позже женщина рассказала, что насилие произошло не один раз. Еще один эпизод был 8 января. Отметим, что возраст ребенка полиция не уточняет.

Подозреваемого забрали в следственный изолятор. Сейчас проводится проверка, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Добавим, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности пять раз за грабежи, побои, угрозу убийством. За само убийство он отсидел 9 лет.