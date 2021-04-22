Память погибших в радиационных авариях и катастрофах почтут в Петербурге 26 апреля

26 апреля в Санкт-Петербурге почтут память погибших в радиационных авариях и катастрофах Фото: Александр ГЛУЗ

26 апреля 2021 года состоится 35-я годовщина аварии Чернобыльской АЭС. В честь этого в Санкт-Петербурге пройдут торжественные мероприятия. В том числе, в городе почтут память погибших в радиационных авариях и катастрофах.

- В Петербурге пройдут более 60 событий. Среди них научно-практическая конференция "Чернобыль - 35 лет спустя", памятный полуденный выстрел из орудия Петропавловской крепости, митинг и церемония возложения цветов к памятнику "Жертвам радиационных аварий и катастроф" в парке имени академика Сахарова, - рассказали в Смольном.

Председатель комитета по соцполитике города Александр Ржаненков напомним, что с первых дней катастрофы Ленинград принимал пострадавших, многие из них остались здесь жить. На сегодня в Петербурге более 5 тысяч человек, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы.