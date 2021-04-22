В петербургском метро отменили перчаточный режим

Перчатки в метро - все. Но маски еще нужны. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский метрополитен сообщил об отмене требования об обязательном ношении перчаток в подземке. Еще 16 апреля соответствующее изменение в коронавирусное постановление правительства Петербурга внес губернатор города, а теперь об этом отдельно напомнили и пассажирам метро.

- Напоминаем, что 16.04.2021 на сайте администрации Санкт-Петербурга опубликовано постановление правительства. Требование по ношению индивидуальной защиты рук в общественных местах исключено из документа. Так, снята обязанность использовать перчатки в общественных местах и во всех видах транспорта, а также работниками организаций, - сообщает пресс-служба подземки.

Но масочный режим по всему городу оставлен в силе как минимум до 15 мая. Индивидуальные средства защиты жители города обязаны носить в транспорте, на остановках, в общественных местах и так далее.