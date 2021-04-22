Нападающего «Зенита» Сердара Азмуна хотят купить два итальянских клуба

Летом Азмун может перебраться в итальянскую Серию А. Фото: Артем КИЛЬКИН

Два куба итальянской Серии А – высшего футбольного дивизиона – интересуются нападающим петербургского «Зенита» Сердаром Азмуном. Пока у иранца действующий контракт с сине-бело-голубыми, но он истекает в следующем году. И не исключено, что кто-то может перекупить игрока уже сейчас.

- 26-летним иранцем интересуются «Рома» и «Аталанта». Клубы рассматривают вариант приобретения форварда в летнее трансферное окно, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на итальянского спортинсайдера Джанлуиджи Лонгари.

Впрочем, денег для этого понадобится очень много. Сейчас трансферная стоимость игрока составляет 23 миллиона евро. При переходе из «Рубина» за форварда заплатили около 10 миллионов евро. По условиям контракта, при перепродаже Азмуна, «Зенит» должен будет отдать казанскому клубу 20% от полученной суммы.

С другой стороны, в «Зените» Азмун – один из самых забивающих игроков и лидер команды наряду с Дзюбой. Поэтому клуб наверняка сделает нападающему хорошее предложение, чтобы удержать его в Петербурге.