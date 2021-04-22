Восемь человек арестовали и 15 оштрафовали после незаконного митинга 21 апреля в Петербурге

Восемь человек арестовали после незаконного митинга 21 апреля в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге уже восемь человек получили аресты, а 15 штрафы за участие в несанкционированном митинге, который прошел вечером 21 апреля 2021 года. В четверг, 22 апреля, городские суды рассматривают административные дела об участии в массовом мероприятии и нарушении общественного порядка.

- Кировский районный суд получил восемь материалов. По всем нарушениям назначены штрафы в 10 тысяч рублей, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Еще девять дел рассмотрел Фрунзенский районный суд и вынес четыре штрафа по 10 тысяч рублей, один - 15 тысяч рублей, а также четыре ареста на 3, 5, 5 и 10 суток.

В Смольнинском суде троих нарушителей отправили под арест на 7 суток, одного на 5 суток.

А в Приморский районный суд поступило семь материалов, из которых пока вынесены решения по двум - штрафы по 10 тысяч рублей.