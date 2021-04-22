Трех хищных птиц выпустили на волю после реабилитации в Петербурге

Трех канюков выпустили на волю в Петербурге / Фото: Комитет по природопользованию

В международный День Земли, 22 апреля 2021 года, работники комитета по природопользованию Санкт-Петербурга выпустили на волю трех хищных птиц, которые проходили курс реабилитации. В качестве нового дома для пернатых был выбран государственный природный заказник "Северное побережье Невской губы", где канюки и зимняк расправили свои крылья и затерялись в деревьях.

- На волю отправились два обыкновенных канюка и один мохноногий (зимняк). Птицы прошли курс реабилитации в ветеринарном госпитале "Зеленый попугай", - рассказали в комитете.

Птиц отпустили как раз во время миграции после зимы / Фото: Комитет по природопользованию

Все выпущенные хищники - перелетные птицы. Зимую они обычно в южной или центральной Европе, порой даже в Африке. Но некоторые остаются переживать зиму и в северных районах Европы.

Как правило, весенняя миграция в наших широтах у канюков начинается с середины апреля и продолжается в мае. Поэтому выпущенные птицы успеют освоиться и присоединиться к своим мигрирующим сородичам.