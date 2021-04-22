Еще 25 человек оштрафовали за участие в незаконном митинге 21 апреля в Петербурге

Еще 25 штрафов получили участники незаконной акции 21 апреля в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге суды рассмотрели еще 25 материалов об участии в несанкционированном митинге, который прошел вечером 21 апреля 2021 года. 18 материалов получил Василеостровский районный суд, еще 16 рассмотрели в Приморском.

- В 17-ти случаях Василеостровский районный суд назначил штрафы по 10 тысяч рублей каждому. Рассмотрение одного дела отложено, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Также восемь штрафов по 10 тысяч рублей выписал Приморский районный суд. Еще восемь материалов было возвращено составителям. Ранее городские суды уже вынесли восемь решений об аресте и 15 штрафов.

Напомним, накануне в Петербурге прошла незаконная акция. По данным МВД города, на улицы вышли 4,5 тысячи человек. Сколько было задержано, официально пока не известно. Участники акции были привлечены по статье 20.2.2 КоАП РФ - организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.