Сильный пожар вспыхнул в здании завода «Севкабель» в Петербурге

В Петербурге загорелось здание напротив "Севкабель Порта". Фото: google.com/maps

Мощный пожар произошел на территории завода «Севкабель» в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Горит дом №39 на Кожевенной линии, который находится прямо напротив входа в общественное пространство, популярное у горожан. Очевидцы сообщили в МЧС о пожаре в 18:20. Спасатели оперативно прибыли на место и сразу поняли, что потребуется подкрепление – огонь грозится распространиться на куда большую площадь.

- В здании огонь. Площадь возгорания уточняется. Из-за угрозы распространения огня в 18:54 пожару присвоен ранг №1 БИС. Огонь тушат 5 единиц техники и 21 человек личного состава, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Напомним, что недавно в Северной столице сгорело еще одно бывшее производственное здание – 10 тысяч квадратных метров «Невской мануфактуры». «КП» будет следить за развитием ситуации.