Спасатели МЧС локализовали пожар в здании бывшего завода «Севкабель» в Петербурге

Спасатели МЧС продолжают тушить мощный пожар в бывшем заводе "Севкабель". Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Спасателям МЧС удалось локализовать сильный пожар, вспыхнувший в здании бывшего завода «Севкабель». Огонь в итоге распространился только на 120 квадратных метров. К счастью, второй «Невской мануфактуры» не будет. Напомним, загорелся неэксплуатируемый цех, расположенный прямо напротив входа в популярное у горожан общественное пространство «Севкабель Порт». Очевидцы испугались, что начнется новый масштабный пожар.

Огонь распространился на 120 "квадратов". Фото: vk.com/spb_today_unreleased

- В здании загорелась кровля на площади 60 квадратных метров. Позже огонь распространился на 120 «квадратов» надстроенных помещений. В 19:38 пожар локализовали и снизили ранг его сложности до первого номера. Огонь ликвидировали 19 единиц техники и 81 человек личного состава, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Информации о возможных пострадавших в пожаре у спасателей нет.