Суд Петербурга впервые назначил обязательные работы участнику незаконной акции протеста

Петербургский суд впервые назначил наказаний в виде обязательных работ участнику незаконной акции протеста, которая прошла в среду, 21 апреля, в Северной столице. Напомним, около 4,5 тысячи человек (по данным МВД – Прим.ред.) прошлись по центральным улица города и задержались только на Сенной площади и у ТЮЗа, где митинг и закончился. Силовики успешно оттесняли людей с дорог, к 22:00 организаторы протеста «свернули лавочку».

На следующий день для многих задержанных «прогулка» обошлась штрафом в 10 или 15 тысяч рублей, некоторых арестовали на несколько суток. И вот, одному из протестующих надо отработать нарушение общественного порядка.

- Первые обязательные работы. Гражданину Кокошкину назначено наказание в виде 70 часов обязательных работ. Также в Приморском районном суде тем временем назначили еще 5 штрафов по 10 тысяч рублей и прекратили одно административное дело, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.