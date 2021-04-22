Мощный пожар произошел в многоэтажке на Столичной улице в Кудрово

Сильный пожар произошел в одной из многоэтажек в Кудрово. Фото: Андрей ГАШЕВ

В Кудрово загорелась одна из многоэтажек на Столичной улице. На месте оказался читатель «Комсомолки» Андрей, который поделился фотографиями и видео происшествия. По его словам, огонь возник в одной из квартир, а потом перешел на балкон, откуда начал распространятся на этажи выше. Тем временем жильцы высотного дома и зеваки столпились снизу и ждут развития событий.

Огонь распространился на несколько квартир. Фото: Андрей ГАШЕВ

- На месте дежурит «скорая». Спасатели МЧС вовсю тушат огонь внутри дома. Пожар распространился на несколько квартир. Сейчас, в 21:30, они проливают последнюю квартиру. О пострадавших пока неизвестно, - сообщил «КП-Петербург» очевидец.