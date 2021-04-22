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Происшествия22 апреля 2021 21:39

Мощный пожар произошел в многоэтажке на Столичной улице в Кудрово

По словам очевидца, огонь распространился на несколько квартир на верхних этажах дома
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сильный пожар произошел в одной из многоэтажек в Кудрово.

Сильный пожар произошел в одной из многоэтажек в Кудрово.

Фото: Андрей ГАШЕВ

В Кудрово загорелась одна из многоэтажек на Столичной улице. На месте оказался читатель «Комсомолки» Андрей, который поделился фотографиями и видео происшествия. По его словам, огонь возник в одной из квартир, а потом перешел на балкон, откуда начал распространятся на этажи выше. Тем временем жильцы высотного дома и зеваки столпились снизу и ждут развития событий.

Огонь распространился на несколько квартир.

Фото: Андрей ГАШЕВ

- На месте дежурит «скорая». Спасатели МЧС вовсю тушат огонь внутри дома. Пожар распространился на несколько квартир. Сейчас, в 21:30, они проливают последнюю квартиру. О пострадавших пока неизвестно, - сообщил «КП-Петербург» очевидец.

Официальной информации от МЧС пока не поступало.

Фото: Андрей ГАШЕВ

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