Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье22 апреля 2021 23:10

5,1 тысячи петербуржцев привились вакциной «ЭпиВакКорона»

Альтернатива «Спутнику V» пока не расходится, как горячие пирожки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий
Петербуржцы пока не очень активно вакцинируются "ЭпиВакКороной".

Петербуржцы пока не очень активно вакцинируются "ЭпиВакКороной".

Фото: Олег ЗОЛОТО

Межведомственный совет по борьбе с COVID-19 в Петербурге сообщил о темпах вакцинации второй прививкой от коронавируса в городе – «ЭпиВакКороной». Альтернативу «Спутнику V» выбрали пока что 5183 человека. Напомним, 8 апреля в Северную столицу привезли больше 27 тысяч доз вакцины от новосибирского «Вектора». Но, судя по данным на 22 апреля, она не расходится как горячие пирожки – «Спутник» в приоритете.

- За весь период в Петербурге вакцинировались 519 952 человека. Из них 371 214 полностью завершили прививочный цикл. За прошедшие сутки первично привились 6 988 человек, вторично – 7 423. «ЭпиВакКороной» за сутки вакцинировались 646 человек, - сообщается в свежем отчете экспертного совета при Смольном.

Добавим, что «КП» публиковала полный список адресов, где можно привиться второй вакциной. Кроме этого наши журналисты разобрались в отличиях «Спутника V» и «ЭпиВакКороны».

Коронавирус Covid-19Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий