5,1 тысячи петербуржцев привились вакциной «ЭпиВакКорона»

Петербуржцы пока не очень активно вакцинируются "ЭпиВакКороной". Фото: Олег ЗОЛОТО

Межведомственный совет по борьбе с COVID-19 в Петербурге сообщил о темпах вакцинации второй прививкой от коронавируса в городе – «ЭпиВакКороной». Альтернативу «Спутнику V» выбрали пока что 5183 человека. Напомним, 8 апреля в Северную столицу привезли больше 27 тысяч доз вакцины от новосибирского «Вектора». Но, судя по данным на 22 апреля, она не расходится как горячие пирожки – «Спутник» в приоритете.

- За весь период в Петербурге вакцинировались 519 952 человека. Из них 371 214 полностью завершили прививочный цикл. За прошедшие сутки первично привились 6 988 человек, вторично – 7 423. «ЭпиВакКороной» за сутки вакцинировались 646 человек, - сообщается в свежем отчете экспертного совета при Смольном.

Добавим, что «КП» публиковала полный список адресов, где можно привиться второй вакциной. Кроме этого наши журналисты разобрались в отличиях «Спутника V» и «ЭпиВакКороны».