За сутки суды Петербурга арестовали 56 участников незаконной акции протеста

Суды Петербурга подвели итоги дня по назначению наказаний участникам незаконной акции протеста 21 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН

За сутки суды Санкт-Петербурга арестовали 56 участников незаконной акции протеста в поддержку Алексея Навального, которая прошла в центре города 21 апреля. Сроки «ссылки» самые разные – от 3 до 15 дней. Штрафы в размере 10 и 15 тысяч рублей за день выписали 104-м задержанным. Одному молодому человеку «повезло» отделаться обязательными работами, но их немало – 70 часов.

По предварительной информации, в Петербурге задержали куда больше человек, чем в любом другом регионе России. Но официальной информации от МВД по числу пойманных протестующих пока нет. Разве что в полиции посчитали, что на улицы вышли около 4,5 тысячи человек.

В этот раз протестующих судят не за нарушение коронавирусных правил, а за пребывание на незаконном массовом мероприятии.

- Также за сутки в отношении одного задержанного дело прекратили. Вернули заявителям 20 дел. Не один десяток дел продолжают рассматривать в Приморском районном суде. Выделяется Невский районный суд где всем задержанным, коих было 31, без исключения назначали арест от 4 до 15 суток, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.