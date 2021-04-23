Велодорожка за 15 млн рублей появится на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге

Велодорожку создадут на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге появится еще одна велосипедная дорожка, на этот раз на проспекте Большевиков. Стоимость ее создания оценивают в 15,2 млн рублей. Городской центр управления парковками объявил соответствующий конкурс на официальном сайте госзакупок. Подачи заявок закроются 28 апреля. Проведут аукцион на следующий день.

- Требуется разместить велосипедные дорожки в Санкт Петербурге по маршруту: «пр. Большевиков. Участок № 1 ул. Коллонтай - ул. Антонова-Овсеенко, участок № 2 Антонова-Овсеенко - ул. Дыбенко», - сообщается в конкурсном документе.

От победителя аукциона потребуют не только проложить велодорожку, но и установить бортовые камни, благоустроить прилежащую территории и нанести специальную разметку на проезжую часть.