Последние новости в Санкт-Петербурге на 23 апреля 2021 года: Возобновление диспансеризации и смертельное ДТП на КАД

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 23 апреля 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на утро пятницы, 23 апреля 2021 года. Суд оставил в СИЗО главного нефролога Северной столицы Александра Земченкова, которого обвиняют в убийстве жены 11-летней давности. Адвокаты известного врача и защитники потерпевшего, отца пропавшей женщины, просили домашний арест. Однако суд отказал. На заседание не пустили шокированных детей Земченкова.

С 26 апреля в городе возобновят диспансеризацию. В Комздраве понимают, что нагрузка на поликлиники увеличится. Однако эпидситуация улучшается, поэтому власти посчитали необходимостью вернуть привычные профосмотры с медобследованиями.

Смертельное ДТП на КАД с участием двух грузовиков и одной легковушки унесло жизни двух человек. После столкновения машин сразу начался страшнейший пожар, уничтоживший два автомобиля. Трасса на долгое время оказалась перекрыта. В распоряжении «КП» появилось жуткое видео момента аварии.

Наконец, новость, которая обрадует любителей футбола – Санкт-Петербург примет еще минимум три матча группового этапа Евро-2020. УЕФА должен объявить об этом на днях. В итоге в Северной столице на стадионе «Зенита» пройдут семь игр. Помимо сборной России, можно будет понаблюдать за Финляндией, Бельгией, Швецией, Польшей и Словакией.